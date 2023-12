Palermo (Acea): “Termovalorizzatore valido contributo per risolvere problema rifiuti”

(Adnkronos) – “Siamo impegnati nello sviluppo di un progetto che vede coinvolta Acea insieme al meglio del know how, sia dal punto di vista tecnologico che dell'esperienza che c'è in questo campo. La soluzione proposta rappresenta un progetto all'avanguardia, una soluzione concreta che è stata messa a gara. Potrebbe essere un valido contributo per risolvere il problema rifiuti nella Capitale. Il progetto ha delle pietre miliari che sono state individuate nel bando di gara, noi al momento ci stiamo focalizzando sul presentare una proposta coerente con quanto messo a bando". Lo spiega l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea, Fabrizio Palermo, a margine della conferenza “Roma locomotiva d'Italia. Capitale pulita” presso la sede de Il Tempo a Palazzo Wedekind a Roma. "Questo per noi è un progetto significativo. A differenza di altri concorrenti, Acea è stata in grado di presentare un progetto nei tempi stabiliti. Questa soluzione è molto all'avanguardia, siamo orgogliosi e stiamo investendo. Questo termovalorizzatore è un salto importante verso una gestione integrata. Un progetto lungo, sono previsti 30 anni, e quindi va considerata anche la gestione di un impianto del genere, non solo la realizzazione”, conclude Palermo. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

