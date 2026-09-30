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Osvaldo in ripresa, la nota della famiglia fa chiarezza: “Sta bene ed è lucido”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Tra il sollievo per un quadro clinico sotto controllo e la rabbia per il susseguirsi di indiscrezioni prive di fondamento, la famiglia di Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ha deciso di rompere il silenzio. Attraverso una nota diramata sui canali social dell’ex bomber, i suoi cari — facendosi portavoce della volontà espressa dallo stesso ex calciatore — hanno voluto rassicurare l’opinione pubblica
ed esprimere gratitudine verso “tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la salute di Dani: sta bene ed è lucido”, prendendo però al contempo le distanze da gran parte delle voci rimbalzate sul web. 

Il comunicato mette infatti in evidenza come, “purtroppo alcuni hanno diffuso molte storie errate e allarmanti senza verificare le informazioni. Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse in condizioni di indigenza e che sia arrivato in ospedale in questo stato, stava come chiunque altro dopo diversi giorni di sofferenza e inappetenza. Non è vero nemmeno che gli sia stata asportata parte del polmone, che abbia complicazioni alle gambe, che le sue condizioni siano dovute all’uso di sostanze e che viva in affitto; queste sono solo alcune delle falsità non verificate circolate e ribadiamo: solo su alcuni organi di stampa, poiché la maggior parte si è mostrata estremamente rispettosa, e di questo siamo molto grati”.  

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