Ostia, incidente mortale sulla via del Mare: chiusa la strada in entrambe le direzioni

La via Del Mare è stata da parte delle pattuglie della Polizia Locale del Gruppo X Mare in entrambe le direzioni. Gli agenti sono ancora sul posto per i rilievi. Il 21enne era residente in zona. La strada è chiusa in direzione Roma da via Vasco De Gama, mentre in direzione Ostia la chiusura parte da via della Scafa e arriva a via delle Canarie.