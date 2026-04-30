Bancali usati e nuovi
CronacaUltim'ora

Ad aprile sale l’inflazione in Italia: +2,8%. Su anche il carrello della spesa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ad aprile 2026, secondo le stime preliminari, l’inflazione in Italia sale a +2,8%, sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici (+9,5% da -2,1%) e degli alimentari non lavorati (+6,0% da +4,7%). Lo rileva Istat spiegando che “un parziale effetto di freno alla crescita dell’inflazione si deve alla dinamica dei prezzi di alcune tipologie di servizi, tra cui quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona” (+3,0% da +2,6%).  

L’inflazione di fondo scende a +1,6% (da +1,9%). L’inflazione acquisita ad aprile, per il 2026, è pari a +2,4%. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su base mensile e del +2,8% su base annua (da +1,7% del mese precedente). 

E ancora: ad aprile, il tasso di variazione annuo del cosiddetto carrello della spesa, che include i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sale a +2,5% (da +2,2%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +3,1% a +4,3%), rileva Istat. 

 

L’inflazione annuale nell’area euro è attesa al 3% ad aprile 2026, in netto aumento rispetto al 2,6% di marzo, secondo una stima flash di Eurostat. Il dato supererebbe quello previsto, pari a 2,9%. Escludendo energia, alimenti, alcol e tabacco, la stima dell’inflazione nell’eurozona è stimata al 2,2%. 

Guardando alle principali componenti dell’inflazione nell’area euro, si prevede che l’energia abbia il tasso annuale più elevato ad aprile (10,9%, rispetto al 5,1% di marzo), seguita dai servizi (3%, rispetto al 3,2% di marzo), dagli alimenti, bevande alcoliche e tabacco (2,5%, rispetto al 2,4% di marzo) e dai beni industriali non energetici (0,8%, rispetto allo 0,5% di marzo). 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Prevenzione, a Roma la pedalata del Policlinico Campus Bio-medico contro il tumore al seno

12 Aprile 2026

Avenged Sevenfold al Firenze Rocks 2024

20 Febbraio 2024
Aeroporto di Genova

AEROPORTO DI GENOVA, AL VIA LA STAGIONE ESTIVA

29 Marzo 2023

Oliveri: “Avvio lavori tunnel subportuale Genova frutto grande collaborazione”

4 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno