Ostia, cordoglio per la scomparsa di Zeppilli

La Presidente Ilde Narducci, il Direttore Generale Stefano Galloni e tutta la Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale si uniscono al dolore per l’improvvisa scomparsa di Maurizio Zeppilli.

Uomo dalle spiccate doti umane e di rara umiltà, ha saputo dare lustro alla nostra comunità sia da professionista di alto profilo sia da persona impegnata per il rilancio di questo territorio.

Ricordiamo il suo impegno per il sociale e la sua vicinanza, sempre e costante, non ultima quella per il rinnovo e l’ampliamento degli spazi in uso alla Fondazione (ex Città dei Mestieri) che consentirebbe di dare supporto a tanti bambini in lista di attesa, migliorare notevolmente la qualità della presa in carico ed evitare a minori e famiglie di percorrere una rampa in inverno e in estate.

Una battaglia che ha visto ormai oltre un anno fa il Municipio esprimersi positivamente attraverso un atto formale, a cui si è arrivati grazie a una capacità di mediazione e analisi che è doveroso riconoscere a Maurizio Zeppilli il quale ha diligentemente effettuato prima ancora di qualsiasi atto formale, a prescindere dalla simpatia mostrata nei nostri confronti, nel rispetto sacro della ‘res publica’ e dei cittadini.

Per questo, se e quando tutto questo dovesse concretizzarsi nel breve, sarà nostra premura dedicargli i nuovi spazi, ricordando la sua costante dedizione verso le persone più in difficoltà.

In difetto, la Fondazione ISC Roma Litorale troverà comunque il modo di onorare una persona, un intellettuale e un professionista cui i giovani del territorio ci auguriamo possano ispirarsi.