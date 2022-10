Ostia: al via i lavori su via Stiepovich, chiusura cantiere entro Natale

Partiti i lavori di bonifica della fognatura di via Stiepovich ad Ostia. Sarà Acea, a seguito dell’autorizzazione di apertura cavi da parte del Municipio 10, a eseguire le lavorazioni che, secondo il crono programma, si concluderanno entro Natale. La via a causa di un grave ammaloramento della rete fognaria è infatti chiusa da un anno e mezzo, con ricadute negative su cittadini e circolazione urbana. L’intervento prevede una bonifica del tratto di fognatura di 40 metri prima, e 40 metri dopo il punto in cui è collassata la strada creando una voragine. Con l’avanzamento dei lavori si valuterà se estendere l’intervento anche in altri tratti di strada. “Quello su via Stiepovich era un intervento necessario e non più procrastinabile. Grazie alla proficua concertazione tra Roma Capitale e Acea abbiamo sbloccato le procedure, e con la collaborazione del Municipio 10, siamo riusciti a far partire un cantiere che una volta terminato migliorerà sicurezza e viabilità su tutto il quadrante. Nei prossimi mesi la strada sarà finalmente restituita ai cittadini”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini.

