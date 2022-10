Civitavecchia: Acea, martedì 18 sospensione idrica in alcune zone per manutenzione

Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, in provincia di Roma. Di conseguenza dalle ore 15 alle ore 23 di martedì 18 ottobre 2022, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone: Campo dell’Oro; zona San Gordiano; Lungomare Garibaldi; quartiere Ghetto centro storico; viale Guido Baccelli; via Lepanto; via Flaminio Mattei; Calata della Rocca; via delle Cave; via Giacomo Matteotti. Potranno essere interessate dalla sospensione anche altre zone limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 15 alle ore 23 di martedì 18 ottobre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: via Roma, rotatoria Viale Guido Baccelli; via Toscana, angolo Via Alcide De Gasperi; via del Tiro a Segno, presso parcheggio giardini Yuri Spigarelli; via Ezio Maroncelli, angolo Via Tramontana; via Lepanto, angolo Via Palmiro Togliatti; piazza Giuseppe Verdi. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...