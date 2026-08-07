Orlandi-Gregori, in Commissione una conoscente di Mirella: il mistero del numero telefonico e spunta un ‘Alessandro’

(Adnkronos) – Roma, 7 ago. (Adnkronos)

Continua il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori attraverso l’ascolto delle amicizie e delle conoscenze di quest’ultima alla ricerca di dettagli ed elementi utili sulla 15enne che il 7 maggio 1983, dopo aver detto di aver ricevuto una citofonata da una persona che si sarebbe qualificata come ‘Alessandro’ e prima di un possibile appuntamento, passò al bar per incontrare un’amica per poi sparire nel nulla. Proprio per ricostruire l’ambiente in cui viveva la ragazza, la sua vita, le sue frequentazioni le ultime audizioni si sono concentrate su chi la conosceva e, la scorsa settimana, la Commissione parlamentare, presieduta da Fabio Roscani, ha ascoltato una donna che, all’epoca 21enne, abitava nello stesso condominio della famiglia Gregori, nel corso di un’audizione solo in parte secretata.

Il suo recapito di casa, come emerso dalle domande dei commissari, erano nell’agenda di Mirella ma il motivo resta un mistero: “Da me non l’ha avuto”, ha detto l’audita come si legge nel resoconto stenografico della seduta. Ai tempi era un po’ più grande della ragazzina scomparsa: “Sicuramente noi ci conoscevamo, ma Mirella era più piccola”, ha sottolineato aggiungendo di non sapere perché avesse il suo numero: “Questo non lo so. Forse perché mi conosceva e decide di scrivere il numero” ma “vado a intuito, perché io, comunque, con Mirella non è che ho avuto mai un rapporto, anche perché era più piccola. Anch’io ho dei numeri di telefono che magari segno ma non sono di persone che frequento”, ha proseguito sostenendo che con la ragazza scomparsa non c’era un rapporto stretto: “Non si è mai confidata con me”.



“Conoscevo Mirella a livello di condominio, di appartamento. Non la conoscevo a livello personale”, ha ribadito nel corso dell’audizione durante la quale ha ricordato la 15enne scomparsa come una giovane “un po’ riservata” e “una ragazza con un bel visetto pulito”. Rispondendo alle domande dei commissari, che hanno puntato a capire le frequentazioni e il contesto del condominio in cui viveva Mirella, l’audita ha raccontato che all’epoca era fidanzata con un ragazzo che si chiamava “Alessandro”: “Il mio fidanzato era un deejay – ha raccontato – io frequentavo la discoteca di pomeriggio. Io stavo con lui quando suonava e poi mio padre mi veniva a prendere”, ha detto riferendosi in particolare a due discoteche della zona la “New Life” e “il Piper”.

Particolari su cui si sono concentrate le domande della Commissione, il cui lavoro punta a chiarire tanti aspetti rimasti senza risposta sul giorno della scomparsa: dal ‘giallo della citofonata’, al centro di tanti punti interrogativi (davvero le suonò qualcuno e davvero si chiamava Alessandro?) al luogo in cui Mirella era diretta prima di sparire.

La donna ha sostenuto che Mirella non le chiese mai il numero per andare anche lei in discoteca: “Assolutamente no”, ha sottolineato precisando, durante l’audizione, di non averla mai incontrata in un locale da ballo.

“Escludo” che Alessandro si sia mai intrattenuto nel cortile e quindi che si conoscesse con Mirella, ha detto l’audita rispondendo a una domanda della deputata di Fdi Maddalena Morgante. L’audita ha spiegato di non avere idea di cosa possa essere successo alla 15enne e, sebbene non ricordasse se al momento della scomparsa si fosse già trasferita altrove, seppe la notizia: “Quando scompare una persona è normale che ti dispiace e rimani sconvolta”, ha sottolineato ricordando quei momenti. Quanto alla possibilità che ci fossero condomini con contrasti con la famiglia di Mirella: “Questo non lo so. La famiglia di Mirella era una famiglia normale, come la nostra. Andava d’accordo con tutti”, ha sostenuto.



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