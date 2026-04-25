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Cronaca

OMODA & JAECOO supera il milione di consegne e punta a un milione l’anno entro il 2027

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
OMODA & JAECOO celebra il terzo anniversario al Beijing International Auto Show 2026 annunciando il superamento di 1 milione di vendite cumulative globali ad aprile 2026. 

Dal lancio avvenuto nel 2023, il brand ha raddoppiato i volumi anno su anno per tre esercizi consecutivi, con oltre 60 mila unità vendute nel solo marzo 2026. Sul fronte commerciale, OMODA & JAECOO è oggi presente in 69 mercati chiave, di cui 18 nell’Unione Europea, supportato da una rete di 1.364 concessionarie. 

La crescita di questo colosso cinese passa anche dall’elettrificazione. Il costruttore punta sul sistema super hybrid SHS, declinato in versioni plug-in e full hybrid. Tra i modelli di riferimento figurano JAECOO 7 SHS-P, indicato come benchmark globale PHEV, OMODA 5 SHS-H, che ha superato 400 mila unità cumulative, e JAECOO 5 EV, arrivato a 20 mila unità mensili nei primi nove mesi dal lancio. 

 

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