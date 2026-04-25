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Cronaca

GWM accelera su AI e piattaforme multi-energia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
GWM rilancia la propria strategia globale ad Auto China 2026, puntando su mobilità intelligente, flessibilità energetica e sviluppo internazionale integrato. 

Tra le novità esposte figurano ORA 5 Hybrid, compatta ibrida ad alta efficienza, il suv elettrificato GWM H7 PLUS, il flagship a sei posti WEY V9X con architettura AI nativa, il nuovo TANK 700 dedicato anche all’off-road, il pickup ibrido GWM P300 Hi4-T e la motocicletta premium SOUO S2000 con motore boxer otto cilindri. 

Al centro dell’evoluzione tecnologica debutta la piattaforma GWM ONE S, sviluppata secondo il principio “One Vehicle, Multiple Powertrains”.  

Questa architettura supporta alimentazioni plug-in hybrid, full hybrid, elettrica, idrogeno e termica, combinando hardware modulare, software scalabile e intelligenza artificiale nativa. Il sistema Super Hi4 promette autonomie superiori a 1.300 chilometri e ricariche ultra-rapide. 

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