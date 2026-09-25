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Occhipinti (Legambiente E-R): “L’attività di Montieco contribuisce alla transizione ecologica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Per noi questi tour sono fondamentali perché parliamo di transizione ecologica e quindi è giusto avere contatto diretto anche con le aziende che danno comunque un loro forte contributo a questa transizione. E noi siamo qui appunto per testimoniare chi fa un buon lavoro da anni, soprattutto come l’azienda Montieco, che è abbastanza conosciuta e radicata sul territorio e anche nel settore”. Lo sottolinea Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia-Romagna. La gestione corretta dei rifiuti industriali pericolosi, come gli oli minerali esausti, è infatti uno degli snodi dell’economia circolare. Un ruolo che, secondo Legambiente, evidenzia anche l’importanza della rete consortile. “Cosa accadrebbe senza aziende specializzate e consorzi come il Conou? Sostanzialmente queste sostanze andrebbero disperse. Avviare a riciclo è fondamentale, tutta l’economia circolare per noi ha caratteristiche importantissime nell’economia in generale”. 

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