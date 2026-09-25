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Monti (Montieco): “Ampliamento stoccaggio per raccolta oli più capillare con Conou”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Le nuove sfide sono naturalmente continuare a crescere. La Montieco nasce nel 1962, quindi il prossimo anno festeggerà 65 anni di attività, però guarda sempre avanti e continua a crescere anche pensando a ulteriori ampliamenti dell’impianto di stoccaggio per contribuire sempre più alla raccolta di questi rifiuti”. Lo dice Paola Monti, amministratrice di Montieco Srl, storico concessionario Conou protagonista della 46esima tappa della campagna di Legambiente “I Cantieri della Transizione Ecologica”. 

“Inizialmente negli anni ’60 la raccolta degli oli era un’attività commerciale, basta pensare a questo. Poi con l’evoluzione della normativa ambientale è nato il Conou e Montieco è diventato concessionario del Conou e si è ottenuta una raccolta più capillare e più finalizzata al recupero di questo rifiuto”. 

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