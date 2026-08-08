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“Non è un aereo, non sono stelle”, il ‘treno di luci’ in cielo: il mistero dell’8 agosto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “E’ un aereo”. “Non è un aereo”. “Sono stelle cadenti”. “Non sono stelle cadenti”. Il mistero viaggia in fila nel cielo attorno alle 21.30 di oggi, sabato 8 agosto 2026, a pochi giorni dalla Notte di San Lorenzo. Un ‘trenino’ di luci si sposta da sud-ovest verso nord-est, con una traiettoria lineare a velocità costante. L’immagine è particolarmente nitida per chi assiste allo spettacolo dalle località del Centro Italia, in particolare dalle spiagge prive di illuminazione che costituiscono un punto di osservazione ottimale. Il mistero ha una spiegazione e la risposta, salvo sorprese, ha il nome di Elon Musk. Ad attraversare i cieli italiani, come una slitta di Babbo Natale fuori stagione, è con ogni probabilità il ‘trenino di Starlink’, formato da satelliti del colosso hi-tech di Elon Musk che garantiscono la copertura internet. I satelliti, solitamente, viaggiano nella bassa orbita terrestre e in condizioni particolarmente favorevoli risultano ben visibili. 

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