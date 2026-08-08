Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Si tuffa e non riemerge più, militare Usa morto nel lago di Barcis: prestava servizio alla base di Aviano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un militare statunitense assegnato al 31st Aircraft Maintenance Squadron della base aerea di Aviano, è morto nel lago di Barcis. Dopo essersi tuffato, non sarebbe più riemerso in superficie. I soccorritori hanno successivamente localizzato il corpo ma per il militare americano non c’è stato niente da fare. “Stiamo collaborando con le autorità italiane mentre proseguono le indagini sulle cause del decesso”, sottolineano dalla base di Aviano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mes, opposizioni chiedono audizione urgente del ministro Giorgetti

23 Dicembre 2023

Ardea, grande stagione artistica al “Centro di Cultura domus Danae”: in programma altri due eventi a dicembre

2 Dicembre 2018

Oggi torna ‘Citofonare Rai 2’, gli ospiti e le novità nel cast fisso

4 Aprile 2026

Italia Green Film Festival, assegnati Premi speciali VII edizione

22 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno