Niger, caos a Niamey: esplosioni e spari, interrotte trasmissioni tv

(Adnkronos) – Interrotte le trasmissioni della tv nigerina dopo una notte di notizie di colpi d’arma da fuoco nella capitale Niamey. Lo riferiscono abitanti citati dall’agenzia Afp. Alle 9 ora locale uno schermo nero ha preso il posto dei programmi di Télé Sahel.

Esplosioni e spari sono stati uditi nella notte a Niamey, intorno all’aeroporto della capitale del Niger, ma anche nel centro della città, nella zona del palazzo presidenziale. Lo riferisce Radio France Internationale, precisando che non è ancora chiaro cosa sia accaduto e che non ci sono dichiarazioni da parte delle autorità mentre le caserme della città sono in stato di massima allerta.

“Presso la Base 101 di Niamey si registrano spari ed esplosioni”, ha detto una fonte all’agenzia Afp. La notizia, precisa Rfi, è stata confermata da varie testimonianze e sui social sono circolate informazioni di spari ed esplosioni, in particolare nella zona in cui si trovano il palazzo presidenziale e la sede della tv con video che mostrano mezzi blindati schierati a tutela del quartiere nei pressi dell’aeroporto.

L’aeroporto di Niamey, ricorda Rfi, è stato preso di mira due volte quest’anno, da jihadisti dell’Is a gennaio e poi a fine giugno da jihadisti del Jnim. I due attacchi sono stati respinti dai militari. A gennaio il generale Abdourahamane Tiani, al potere dal colpo di stato del luglio 2023, parlava di una “falla nel dispositivo” di sicurezza. A giugno due civili e 11 soldati sono rimasti uccisi.

I primi colpi d’arma da fuoco sono stati uditi intorno all’una di notte e la situazione è andata avanti fino all’alba, secondo un video pubblicato da un giornalista locale che ha ripreso l’area dell’aeroporto. Un abitante di Koira Kano, quartiere in un’altra zona della capitale, ha riferito di aver udito spari intorno alle 5. Fonti vicine alle autorità al potere hanno parlato di una situazione “sotto controllo”.

La Base 101, all’interno del complesso dell’aeroporto internazionale, ospita il quartier generale di Africa Corps e lo Stato Maggiore della forza militare congiunta dell’Alleanza degli Stati del Sahel (il Niger con il Burkina Faso e il Mali).

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