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Tromba d’aria a Cremona, alberi e rami pericolanti: oltre 500 interventi di soccorso urgenti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco nei territori della Lombardia interessati dall’ondata di maltempo che, a partire dal pomeriggio di ieri, ha colpito diverse aree della regione.  

Oltre 500 gli interventi di soccorso tecnico urgente. Le maggiori criticità continuano a concentrarsi nella provincia di Cremona maggiormente interessata dalle piogge, dove le squadre sono impegnate principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici, coperture ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli. 

 

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