Velletri non dimentica Dario: a trent’anni dalla scomparsa il Memorial che trasforma il ricordo in speranza

Velletri si prepara a vivere una giornata in cui sport, memoria e solidarietà torneranno a intrecciarsi nel ricordo di Dario Mirtabatabai, il giovane pallavolista scomparso a causa di un tumore quando non aveva ancora compiuto 17 anni. Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 15, la Palestra Polivalente ospiterà la terza edizione del Memorial dedicato a Dario, con il patrocinio della Città di Velletri e un programma che coinvolgerà società sportive, istituzioni, associazioni e tanti amici che continuano a custodirne il ricordo. A trent’anni dalla sua scomparsa, la manifestazione assume un significato ancora più profondo per una comunità che non ha dimenticato quel ragazzo descritto da chi lo conosceva come dolce, educato e intelligente, cresciuto con la passione per la pallavolo e per quella palestra che, per un’intera generazione di giovani veliterni, rappresentava quasi una seconda casa. Tra coloro che condivisero con lui quegli anni c’è anche il sindaco di Velletri Ascanio Cascella, all’epoca giovane giocatore della Pallavolo Velletri. “Sono passati tre decenni, ma il sorriso di Dario non lo ha dimenticato nessuno di noi”, è il ricordo del primo cittadino, che sottolinea il valore personale, oltre che istituzionale, dell’appuntamento. Cascella ha rivolto un ringraziamento particolare alla sorella di Dario, Valentina, e alla mamma, che continuano a trasformare un dolore mai cancellato dal tempo in un’occasione concreta di solidarietà. Il Memorial prenderà il via alle 15 con l’apertura ufficiale, seguita dall’esibizione degli sbandieratori e dalla sfilata delle società sportive di Velletri. Alle 15.45 è prevista la prima partita tra Gli Amici di Dario e Marino Pallavolo, mentre alle 16.40 interverrà il sindaco Cascella.

Alle 16.50 sarà la volta dell’Associazione Giacomo Sintini, destinataria delle donazioni raccolte durante l’evento per sostenere progetti in campo onco-ematologico. Il programma proseguirà alle 17.20 con la seconda partita, che vedrà la Volley School Genzano affrontare la perdente del primo incontro. Alle 18.10 interverrà la dottoressa Laura Soucek, direttrice del Laboratorio Terapie Oncologiche presso il Vall d’Hebron Institute of Oncology di Barcellona, mentre alle 18.30 si disputerà la finale del triangolare di pallavolo. Spazio anche alla musica, alle 19.20, con il Factory Dance Studio, prima della premiazione conclusiva prevista alle 19.30. Una giornata, dunque, non soltanto per ricordare Dario, ma per fare in modo che quel ricordo continui a produrre qualcosa di concreto per gli altri. “Lo sport torna a fare quello che sa fare meglio: unire le persone per una causa nobile”, ha sottolineato Cascella, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa. Trent’anni dopo, Dario tornerà idealmente nella sua palestra, tra vecchi amici, nuove generazioni e palloni che attraversano ancora la rete: questa volta con l’obiettivo di trasformare la memoria in solidarietà e la solidarietà in speranza.

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