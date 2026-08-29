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Roma, ordigno in via Casilina: esplosione nella notte davanti a un negozio di noleggio auto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Intorno all’una della scorsa notte, un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un negozio di noleggio e vendita di automobili in via Casilina 953, a Roma, provocando il danneggiamento della serranda. A dare l’allarme a 112 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e poi quelli della Stazione Alessandrina che hanno eseguito i rilievi e indagano sull’accaduto. Sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso elementi utili alle indagini. 

 

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