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Protto ( Cellnex): “Torri Tlc infrastrutture chiave per sicurezza e digitale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il futuro digitale dell’Italia e dell’Europa non si giocherà sulla prossima tecnologia ma sulla solidità delle infrastrutture che la rendono possibile. Il settore delle torri di telecomunicazione è oggi una piattaforma multifunzionale essenziale: abilita connettività, sicurezza, resilienza energetica, comunicazioni critiche e continuità operativa. Le torri sono infrastrutture strategiche su cui si fondano sovranità digitale, difesa e crescita di lungo periodo. Se vogliamo essere pronti per l’AI diffusa e per il 6G, dobbiamo assumere oggi decisioni infrastrutturali mature, integrate e responsabili. Questo è esattamente il ruolo che Cellnex svolge per il sistema Paese e per l’Europa.” Lo ha detto Federico Protto, presidente e amministratore delegato di Cellnex Italia e amministratore delegato del Cluster Alpine (Italia & Svizzera), intervenuto all’evento del quotidiano Key4Biz “Telecommunications of the Future – Tlc, Satelliti, AI, Data Center e Cloud: gli asset per l’Italia Digitale” a Roma. 

Il manager ha sottolineato come il ruolo delle infrastrutture passive sia sempre più centrale in uno scenario di crescente complessità tecnologica e geopolitica. “Le torri non servono più solo alla copertura mobile, ma alla qualità del servizio in contesti ad alta densità e stress di rete, come stadi, trasporti e grandi eventi. È qui che si gioca la vera sfida della connettività moderna, insieme alla resilienza delle reti e alla capacità di garantire continuità operativa anche in scenari critici”, ha spiegato. 

Protto ha poi evidenziato il tema della sicurezza e della resilienza energetica delle infrastrutture digitali: “Le reti devono essere progettate per resistere a crisi energetiche e disservizi. Servono sistemi di backup, come batterie sui siti strategici, e soluzioni che consentano anche il bilanciamento energetico attraverso le infrastrutture stesse. Le torri possono diventare parte attiva della resilienza del sistema Paese”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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