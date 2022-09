Nettuno, opere pubbliche: istituite due task force nel comune

Sono stati istituite ieri con delibere commissariali due importanti Unità di missione con personale interno.



La prima per la realizzazione delle opere pubbliche e le progettualità del PNRR; la seconda per intensificare l’azione di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie.



In considerazione della situazione di emergenza che sta attraversando il Settore dei Lavori Pubblici a seguito dei pensionamenti e dei trasferimenti di personale avente qualifiche tecniche, avvenuti negli ultimi anni, e in attesa delle prossime assunzioni, il Commissario ha disposto che tutto il personale tecnico in servizio non solo nel Settore Lavori Pubblici ma anche nelle altre Aree, venga impiegato nella realizzazione delle numerose opere pubbliche finanziate con fondi comunali, regionali, statali ed europei.



Si tratta di ben 69 procedimenti per un importo complessivo di circa 53 milioni da realizzare nei tempi definiti a pena di decadenza.



“Non possiamo permetterci di vedere le nostre opere definanziate – ha dichiarato il Commissario Strati – Nettuno ha ricevuto negli ultimi anni molti finanziamenti e continua a ottenerne ancora. Questo è un bene perché si tratta di risorse utilissime, investite nella realizzazione di interventi importanti e strategici a favore della città. In questo periodo, però dobbiamo tutti impegnarci per portare a termine i progetti che sono stati messi in campo. Tutte le risorse a disposizione devono essere impiegate”.



Nella mattinata di oggi è stata anche istituita una seconda Unità di lavoro con il compito di recuperare le entrate sulla base di un programma definito. Il team, affidato al Subcommissario Infantino e composto da personale degli Uffici Tributi, Commercio, Polizia Locale, lavorerà per migliorare l’azione di riscossione dei tributi, anche attraverso un costante monitoraggio, ed acquisire così le risorse per finanziare i servizi pubblici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...