Nel 2025 ritirate più di 63mila patenti, tutti i numeri

(Adnkronos) – Patenti ritirate e pattiugliamenti, la Polizia stradale condivide i dati per il 2025. L’obiettivo fissato dall’Unione europea è la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi entro il 2030 quale tappa intermedia verso il traguardo zero vittime fissato per il 2050. Nel corso dello scorso anno la Polizia stradale ha effettuato 423.328 pattugliamenti, contestato 1.602.794 violazioni del Codice della Strada, di cui 462.312 per eccesso di velocità.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, mentre le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica sono state 11.126. Le persone denunciate per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 1.469. Complessivamente sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Per quanto riguarda il fenomeno infortunistico, nel 2025 sono stati rilevati 47.274 incidenti.

È stato dato forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale. Complessivamente sono stati controllati 334.439 veicoli pesanti, accertando 490.972 infrazioni.Particolarmente incisiva è stata anche l’attività di prevenzione e di contrasto agli illeciti di specifica competenza in materia di circolazione stradale (traffico nazionale e internazionale di veicoli, frodi assicurative, falsificazione o contraffazione di titoli abilitativi alla guida e reati connessi, fenomeni di criminalità in ambito autostradale).

L’attività del 2025 ha consentito di realizzare risultati significativi: in particolare, il personale della Specialità ha denunciato all’Autorità giudiziaria 16.088 persone, arrestandone 735. Sono stati raggiunti risultati rilevanti anche nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con il sequestro di 386,555 kg di cocaina, 83,379 kg di marijuana, 2.379 kg di hashish e 17,334 kg di eroina. Inoltre, sono stati sottoposti complessivamente a verifica 4.644 esercizi commerciali tra autodemolitori, autofficine, agenzie pratiche automobilistiche, autoscuole, concessionari e rivendite on line, procedendo alla contestazione di 1.933 violazioni e a 204 sequestri.

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