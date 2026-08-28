Basket, oggi Bosnia-Italia: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia di basket. Oggi, venerdì 28 agosto, la Nazionale allenata da Luca Banchi sfida la Bosnia – in diretta tv e streaming – in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Si gioca allo stadio SKPC Medjan di Tuzla, vicino al confine serbo, con gli azzurri che arrivano al match da secondi dietro la Turchia e vogliono conquistare punti fondamentali per staccare il pass per la rassegna iridata.

La partita tra Bosnia e Italia è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport e disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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