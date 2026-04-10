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Milano, trovato cadavere in auto nel laghetto di Nerviano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco del comando di Milano, all’interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Si sta attendendo l’arrivo dei sommozzatori di Torino per verificare se all’interno del veicolo possano esserci altre persone. Sul posto il distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e carabinieri di Legnano e Nerviano.  

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