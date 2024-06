“Naturalmente punk” il nuovo EP della band The Cleopatras

Dal 7 giugno 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Naturalmente punk” (Blackcandy Produzioni) il nuovo EP della band The Cleopatras. Annunciate nuove date in Italia e in Europa.

L’EP “Naturalmente punk” è composto da tre brani: due originali e una cover. Le canzoni sono legate da un fil rouge tematico, quello del resistere, del portare avanti i propri messaggi e le proprie passioni nonostante le circostanze avverse, del mantenere un’identità musicale e personale in un mondo che va a rotoli. Questi temi vengono affrontati “in stile Cleopatras”, tra il leggero, il serio e il punk.

Il nuovo lavoro discografico è una sorta di manifesto delle Cleopatras. Parla della loro attitudine, del fatto che sono spontanee e vere, nel bene e nel male, e che sono rimaste a galla per tanti anni nonostante le difficoltà ed il rischio di risultare anacronistiche. Non gli interessa compiacere; sono così, naturalmente punk, sia nella musica che nei contenuti che portano avanti.

La copertina è stata realizzata da Nova, autrice e disegnatrice di fumetti dallo stile inconfondibile che si abbina perfettamente allo spirito di questa release. La grande onda di Hokusai diventa una marea rosa fluo che travolge i classici simboli dell’estate italiana.

Commenta la band a proposito dell’EP: «“Naturalmente punk” siamo noi, senza filtri, senza compromessi, sempre DIY e di testa nostra, e soprattutto senza fermarci mai (facendo gli scongiuri!). Abbiamo tenuto botta per tanti anni, e con questo pezzo rivendichiamo semplicemente quello che siamo».

TRACKLIST:

1 – Naturalmente punk

2 – Siamo marea

3 – La grande onda

Le Cleopatras annunciano nuovi appuntamenti live in tutta Italia e in Europa. Ogni concerto sarà un’opportunità unica per vivere dal vivo la loro esplosiva energia rock’n’roll.

I PROSSIMI CONCERTI:

10.05 | Cafè Kairo – Bern (CH)

11.05 | Spitalkeller – Offenburg (DE)

31.05 | Wild At Heart – Berlin (DE)

01.06 | Lindenhain Open Air – Fürth (DE)

08.06 | Andalo Rock – Andalo Valtellino (SO)

14.06 | Toscolano Maderno (BS)

20.06 | Brolio Festival – Brolio (SI)

27.06 | Silenzio W/The Shivas – (FI)

12.07 | Mediterraneo Lido – Roseto degli Abruzzi (TE)

01.08 | Rocca di Fano Festival Fano (PU)

07.09 | Femme Festival – Piacenza (PC)

21.09 | Notte bianca Correggio (RE)

01.10 | Piper – Hasting (EN)

calendario in aggiornamento

Biografia

Inarrestabili dal 1998. Le Cleopatras sono una band di donne risolute, appassionate, tenaci e…. ironiche, in un mondo rock che si prende troppo sul serio.

Sono l’incubo musicale di qualsiasi purista: punk, garage rock, surf, pop punk, indie, new wave, sono etichette senza senso. Le Cleopatras suonano rock’n’roll, punto e basta. E sono donne.

Nell’arco di due decadi Camilla, Alice, Marla e Vanessa hanno tenuto concerti in lungo e in largo per Italia ed Europa, approdando fino in Giappone. Lungo la strada hanno preso parte a diversi festival come Azkena Rock Festival (Baesi Baschi), Roots&Roses (Belgio) Festival Beat (Italia), Rebellion (UK), Fuzzville (Spagna), This is Ska (Germany), Estathé Market Sound (Italia), e hanno all’attivo 3 EP in vinile 7” giri (“The Cleopatras” del 2000, “Let’s run with…” del 2001, “Onigiri Head”) e 4 album in studio: “Things get better” (2009), “La maledizione del Faraone” (2014), “CleoPower!” (2017) e “Bikini Grill”, uscito nel 2022 in cd e in vinile colorato.

Anticipato dal singolo “Siamo Marea”, “Naturalmente punk” è il nuovo EP della band The Cleopatras disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 7 giugno 2024.

