Oggi, presso la Biblioteca Comunale di Pomezia primo appuntamento con “Nati per leggere”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il gruppo di volontari Nati per Leggere Pomezia invita bambine, bambini e i loro genitori alle letture a bassa voce del sabato mattina presso la Biblioteca Comunale di Pomezia.

Primo appuntamento per bimbe e bimbi dai 3 ai 5 anni Sabato 8 OTTOBRE 2022 ore 10 ORSO, BUCO! di Nicola Grossi – Casa Ed.Minibombo.

Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Il Comune di Pomezia ha siglato un protocollo d’intesa con il Coordinamento regionale Nati per Leggere del Lazio e con il Distretto Sanitario Asl RM 6.4 al fine di promuovere l’informazione sull’importanza della lettura in famiglia attraverso l’organizzazione di momenti e luoghi per la sensibilizzazione al tema impegnandosi affinché operatori, sottoscrittori e volontari possano collaborare per la creazione di un ecosistema di servizi dedicati alla lettura nella fascia 0-6.

Ogni sabato mattina ci sarà la lettura di un libro scelto dalle volontarie e rivolto a una fascia d’età ben definita. Inoltre ogni martedì pomeriggio verrà svolta attività di accoglienza e di informazione sul programma, invitando gli adulti alla partecipazione delle giornate del sabato.

25 i volontari e 3 gli operatori comunali che hanno partecipato al corso di formazione.

