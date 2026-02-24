“Musica in sicurezza”, premio speciale ad Anas al Festival di Sanremo

SANREMO (ITALPRESS) – Nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” che si è svolto ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale 2026 conferito dalla Giuria con la motivazione “Musica in Sicurezza” per l’impegno costante nella sicurezza stradale.

“Le strade, come la musica, riescono a portarci lontano – ha dichiarato l’AD Gemme nel corso del suo discorso di ringraziamento – parlano entrambe di connessioni in grado di unire luoghi, persone ed emozioni. Essere presenti al Festival è per noi un’occasione preziosa. Ci consente di sensibilizzare ancora di più i giovani sul tema della sicurezza stradale. Non un freddo elenco di regole o sanzioni ma il valore della cultura della sicurezza. Da costruire insieme giorno dopo giorno. La nostra rete – ha proseguito Gemme – rappresenta una grande responsabilità verso chi si muove per le più svariate motivazioni: dai ragazzi che tornano a casa dopo un concerto ai lavoratori che percorrono chilometri per costruire il proprio futuro. La musica ci emoziona perchè crea legami fra le persone così come le strade. Noi ogni giorno investiamo in innovazione, manutenzione e tecnologie avanzate”.

Nella settimana del Festival di Sanremo Anas sarà impegnata in Liguria in numerosi eventi per divulgare la cultura della sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada oltre a illustrare il suo impegno nella realizzazione di opere significative per il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Occasioni di rinnovamento infrastrutturale che hanno visto rispettivamente investimenti di oltre 730 milioni di euro e di un miliardo e 620 milioni.

Sarà sottolineato l’impegno quotidiano di Anas nelle attività di sicurezza stradale, comunicazione istituzionale e valorizzazione del brand: trovano nel Festival di Sanremo un luogo simbolico di incontro tra infrastrutture, mobilità e cultura. Un lavoro continuo che coniuga manutenzione, prevenzione e sensibilizzazione, mirato a promuovere una mobilità più sicura e consapevole.

