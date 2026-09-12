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Mostra del cinema, premiati Scamarcio e I figli della scimmia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Alla Mostra del cinema di Venezia va a Tommaso Landucci e Damiano Femfert il premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura per il film ‘I figli della scimmia’ diretto dallo stesso Landucci. Lo ha deciso la giuria Orizzonti, presieduta da Valérie Donzelli e composta da Peter Becker, Elizabeth Lo, David Pablos e Barbara Ronchi. Il protagonista Riccardo Scamarcio riceve il premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti della Mostra di Venezia 83. Lo ha deciso la giuria Orizzonti. “Sono davvero emozionato, un onore per me essere qui. Dedico questo premio a tutti i papà del mondo, anche al mio e a mia madre”, dice Scamarcio. “Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, il suo nome è Andrea Aggio, che interpreta mio figlio nel film”. 

Il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile va a Laleh Marzban, protagonista di ‘Falling House’ di Mohsen Gharaei: “Dedico questo premio alle donne dell’Iran, che hanno pagato il prezzo più alto anche per la più piccola forma di libertà. Eppure continuano a inseguire i loro sogni con speranza e coraggio. Un giorno il nostro sogno si avvererà per il nostro popolo”.  

Il Premio Marcello Mastroianni, dedicato a un giovane attrice emergente, è stato assegnato a Malou Khebizi, l’attrice 23enne del film ’15/18 (A place to heal)’ di Cédric Kahn. 

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