Morto Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi: aveva 31 anni

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Lutto nel mondo dell’ippica: è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. “E’ con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano”, si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo, deceduto a 31 anni mentre si trovava nell’allevamento LJ a Eboli, in provincia di Salerno dove ha trascorso gli ultimi anni. “Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco -si legge ancora sul profilo social-. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù”. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz, Varenne nasce il 19 maggio 1995 a Copparo in provincia di Ferrara, nell’allevamento Zenzalino. Nella sua strepitosa carriera ha disputato 73 corse vincendone 62.



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