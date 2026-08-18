Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

“Giocattoli morbidi sono pericolosi”, Amazon li rimuove dal catalogo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
I giocattoli morbidi sono pericolosi e Amazon li rimuove dal catalogo. L’azienda di Jeff Bezos ha iniziato a non mettere più in vendita prodotti sensoriali a causa della crescente preoccupazione per la salute e la sicurezza dei bambini, in quanto alcuni articoli non sarebbero conformi alle leggi, i regolamenti e le politiche di Amazon. 

Come riportato dal media americano Wesh, la rimozione dei giocattoli morbidi avverrebbe in seguito a un avvertimento della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC), che ha segnalato come nella vendita da parte dei rivenditori di questi articoli ce ne siano anche di contraffatti e falsi. Secondo quanto comunicato dalla CPSC, gli stessi non sarebbero conformi ai requisiti di sicurezza federali per i giocattoli per bambini e possono contenere perline d’acqua, piccole parti, piombo, ftalati e altre sostanze pericolose. 

I giocattoli contraffatti, in particolare, potrebbero non riportare le avvertenze, l’indicazione dell’età consigliata, le informazioni di tracciabilità o l’identificazione del produttore, oppure potrebbero essere venduti senza i test e le certificazioni richiesti per i prodotti per bambini. 

Nel caso in cui l’involucro esterno di un giocattolo contraffatto si lacerasse o si rompesse, i bambini potrebbero essere esposti a perline d’acqua, liquidi, polveri, sabbia o altri gel che potrebbero essere ingeriti o causare occlusioni intestinali, soffocamento, aspirazione, esposizione a sostanze chimiche, rischi di inalazione o altre lesioni. I giocattoli potrebbero anche portare con sé il rischio di ustioni, potendo raggiungere temperature pericolosamente elevate se esposti a calore intenso. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Giulia Cecchettin, papà Gino: “Ho capito subito cos’era successo”

10 Dicembre 2023

Vertenza Coop, il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà in Regione per l’incontro presso l’Assessorato al Lavoro 

26 Settembre 2018

Internazionali, da Mattarella a Favino e Panatta: tutti i vip per la finale di Sinner

17 Maggio 2026

Energia, A2A: “Sicilia strategica per il gruppo”

23 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno