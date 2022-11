Morris Orakian, i saluti dell’ex vice Sindaco a Mario Savarese pubblicati sul profilo Facebook:

È difficile spiegarlo alle persone che non ti hanno conosciuto, è forse impossibile. Perche certe cose le comprendi solo se le senti, e per sentirle devi starci dentro, con il cuore, innanzitutto. Mi hai insegnato tanto, come un padre, sei stato leale, mi hai dato tutta la tua esperienza di uomo, perché di politica non ne avevi fatta ne tu ne io, mi hai dato la tua fiducia, la libertà di sbagliare e di scegliere. Con te posso dire di aver svolto un ruolo unico, libero. Ti ho visto ridere per dei successi e piangere per una città che conoscevi da non molto. Ne è valsa la pena, Mario, ne varrà sempre. Ti ricorderò come un uomo speciale, per quel tuo sorriso con cui mi accoglievi, presentandomi a tutti con quello sguardo in cui ci lèggevo orgoglio, “questo è il mio vice.”

Ciao Mario, ti voglio bene. ❤️

Il tuo Vice