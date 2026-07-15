Morandotti (Airalzh): “Investimenti in ricerca chiave per Alzheimer”

(Adnkronos) – “Per noi la ricerca scientifica e gli investimenti in essa rappresentano la chiave di volta per risolvere un problema enorme che, nel Paese, coinvolge milioni di persone: basti pensare che abbiamo un milione e mezzo di persone affette da demenza e circa 3 milioni di caregiver. Nel lungo periodo, chiaramente, la ricerca sarà in grado di produrre più risultati, gli unici capaci di tenere sotto controllo un fenomeno altrimenti destinato a esplodere”. Lo ha detto Alessandro Morandotti, socio fondatore e vicepresidente Airalzh – Associazione italiana ricerca alzheimer onlus all’incontro ‘Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva’, ospitato presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana per fare il punto sulle prospettive della presa in carico delle persone con malattia di Alzheimer.

“C’è un tema di investimento sociale sulla ricerca scientifica e c’è anche un tema di responsabilità collettiva. Ognuno di noi, all’interno della società, deve fare la propria parte per affrontare questa sfida”, ha concluso Morandotti.

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