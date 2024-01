(Adnkronos) – Due morti in poche ore in Valdisotto in provincia di Sondrio. Alle 9.52 è stato rinvenuto un cadavere di un uomo di 50 anni al di fuori delle piste da sci del comprensorio. Le cause del decesso non sono note e l'evento è al vaglio delle forze dell'ordine. Nell'alpeggio Masucco invece alle 11.28 un uomo di 57 anni è stato colto da malore ed è deceduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

