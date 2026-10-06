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Modena, tenta il suicidio Salim El Koudri: nel maggio scorso investì 8 persone uccidendo una donna

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Salim El Koudri, 31enne di origine marocchina che il 16 maggio scorso investì a bordo di un’auto otto persone nel centro di Modena (una donna morì in ospedale in conseguenza delle ferite riportate), ha tentato il suicidio in carcere. El Koudri avrebbe ingerito dei farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. 

 

Laureato in Economia, 31 anni, residente nel Modenese e originario della Bergamasca, Salim El Koudri è accusato di aver travolto alcuni passanti quel 16 maggio nel centro di Modena. In passato era stato seguito da un centro di salute mentale, ma la perizia psichiatrica ha stabilito che al momento dei fatti era pienamente capace di intendere e di volere e che tra i suoi problemi psicologici e l’azione criminale non vi è alcun nesso. Dovrà rispondere del reato di strage. Sui suoi dispositivi sono state inoltre trovate ricerche su attentati terroristici, jihadismo e tecniche di attacco. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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