Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Marco Bucci operato al Galliera per la ricostruzione cutanea al naso: “Sto bene”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato sottoposto oggi, martedì 6 ottobre, a un nuovo intervento chirurgico all’ospedale Galliera di Genova. “Questa mattina, all’Ospedale Galliera di Genova, sono stato sottoposto a un intervento di ricostruzione cutanea al naso, dopo la rimozione, avvenuta la scorsa settimana, di un basalioma – scrive in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto d’ospedale -. L’intervento è perfettamente riuscito. Ringrazio il professor Giuseppe Signorini, il dottor Paolo Iacoviello, il professor Cesare Massone e tutto il personale dell’Ospedale Galliera per la professionalità, la competenza e l’attenzione con cui mi stanno seguendo”. 

 

“Grazie anche a tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando vicinanza e affetto con telefonate e messaggi” aggiunge, raccogliendo quasi 6mila ‘Mi piace’ e 3mila commenti. Moltissimi di buona guarigione, ma tra i tanti c’è anche qualcuno anche che gli scrive: “Si ricordi che in molti non hanno la fortuna che ha Lei di poter fare così in fretta”.  

“Questa notte resterò ancora in ospedale, nel reparto diretto dal professor Franco Gorlero, ma al più presto mi troverete in ufficio!” assicura il governatore.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Lazio-Parma, proteste gialloblù per rigore non concesso dopo tocco di mano di Tavares. Cos’è successo

4 Aprile 2026

Elon Musk domani in Israele, vedrà Netanyahu e Herzog

26 Novembre 2023

Caso Delmastro: ok accesso chat a membri Giunta Camera, lunedì voto su un supplemento istruttorio

30 Luglio 2026

Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’

30 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno