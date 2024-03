Mobilità elettrica: a Latina in arrivo 8 nuovi punti per la ricarica ultraveloce di Electra

Dopo l’aumento di capitale da 304 milioni di euro del gennaio scorso, Electra continua a investire in Italia con l’apertura di 4 nuovi stazioni di ricarica ultraveloce grazie all’accordo con SCCI – LSGI, società operante nel business della proprietà e della gestione dei centri commerciali.

I quattro siti saranno installati all’interno dei parcheggi dei centri commerciali di proprietà del gruppo a Roma, Aprilia (Latina), Novara e Portogruaro (VE), per un totale di 32 punti di ricarica ultraveloce. In questo modo, prosegue il piano di Electra per la realizzazione di un’infrastruttura di ricarica capillare sul territorio che permette di ricaricare completamente il proprio veicolo in soli 15-20 minuti.

Il Centro Commerciale Aprilia2, in provincia di Latina, è stato identificato e selezionato da Electra grazie alla sua ubicazione lungo la via Pontina, interessata da migliaia di pendolari ogni giorno e trafficata arteria verso il mare nei mesi estivi. Il sito ospiterà 4 colonnine e 8 punti di ricarica ultraveloce.

Con i nuovi hub, Electra vuole integrare la ricarica delle auto nell’esperienza di acquisto in modo da creare un circolo virtuoso: da un lato i negozianti mettono a reddito alcuni spazi e fidelizzano i consumatori con scontistiche e promozioni; dall’altro la clientela può migliorare la propria percezione e propendere verso un centro commerciale che adotta soluzioni attente all’ambiente.