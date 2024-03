“(Cosa devo fare) Quando piove forte“ e’ il singolo di debutto di Paolo Ronchetti

“ Cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare quando piove forte…”

Comincia con queste parole il video del singolo di debutto dell’artista Paolo Ronchetti. Prima entra il basso con il cantato e poi il singolo si apre con tutti gli strumenti. Un sound tra pop punk e cantautorato sicuramente gagliardo. Un bridge arriva verso la metà e poi ancora un altro con solo di chitarra. Le parole ripetute scatenano un forte appeal. Il pezzo sprigiona un’energia stupefacente. È come ascoltare Lucio Battisti e i Lunapop shakerati insieme: il risultato una song frizzante, una sorta di trottola impazzita che coinvolge e senza dubbio convince…

E’ disponibile dal 1 Marzo 2024 su YouTube con il video ufficiale e su tutti i Digital Stores mondiali “(Cosa devo fare) Quando piove forte”, il singolo di debutto del cantautore Paolo Ronchetti, in uscita per DELTA Records & Promotion. E’ il primo singolo di due, che anticipano l’uscita dell’album “Cose da fare” prevista per i prossimi mesi in formato fisico con il CD e il vinile numerato e in formato digitale.

Presentazione di “(Cosa devo fare) Quando piove forte”:

Ecco le parole dell’artista:

“Tra le ispirazioni alla base del singolo “(Cosa devo fare) Quando piove forte c’è” un film (splendido) di un regista che amo molto, Roberto Minervini, documentarista sui generis che vive tra Italia e Stati Uniti. Film come Stop the Pounding Heart (2013); Louisiana (2015); Che fare Quando il Mondo è in Fiamme (2018) sono tre gioielli assoluti. Proprio da “Che fare Quando il Mondo è in Fiamme” (What you Gonna Do When the World’s on Fire) viene “Cosa devo Fare Quando Piove Forte”. Come rispondere al dolore e alla difficoltà, alla disgregazione e alla perdita? Certo, dove Minervini cerca una risposta sociale e politica (tra New Orleans e New Black Panter; razzismo e gentrificazione) io scelgo altre possibilità più personali ma che hanno in comune la cura dell’altro, un prenderti cura delle cose e delle persone. Una resistenza umana che in fondo è in qualche modo una scelta di vita e una scelta del lato della strada dove stare. E dal film di Minervini ho cercato, in qualche modo, di prendere la forma del “Call and Response”, la forma più antica e popolare di pedagogia. Lanciare una frase perché venga raccolta, reiterata e risposta. Come fanno gli attivisti e i musicisti nel film“

Crediti:

Testi e Musica di Paolo Ronchetti. Prodotto da Michele Anelli. Registrato da Antonio Polidoro al Blap Studio di Milano nel gennaio 2023 e da Michele Anelli allo Streetcore di Talonno di Invorio tra agosto 2022 e giugno 2023.

Mixato da Taketo Gohara con il Mobilis In Mobili tra luglio e settembre 2023. Masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà tra luglio e settembre 2023.

Progetto e regie video di Francesco Zucchetti.

Progetto grafico di Annalisa Castelli.

