Missione sanitaria in Sri Lanka, Giorlandino: “Una diagnosi in tempo può cambiare il destino di una persona”

La solidarietà italiana attraversa lo Sri Lanka portando medici, farmaci e assistenza sanitaria nelle aree dove anche una semplice visita specialistica può diventare difficile da ottenere. Ha già raggiunto circa 350 persone la missione promossa da Ripartiamo Aps, con il sostegno della Fondazione Artemisia Ets e di Piccini Wines, impegnata fino al 18 agosto tra orfanotrofi, ospedali e comunità isolate del Paese asiatico.

L’obiettivo è ambizioso: arrivare complessivamente a 700 persone assistite. Intanto, il primo bilancio racconta già la dimensione concreta dell’intervento. Bambini e adulti sono stati sottoposti a visite mediche, sono stati distribuiti farmaci di prima necessità e per circa 60 pazienti in condizioni particolarmente delicate, tra dializzati e persone affette da patologie croniche, sono state individuate e prescritte terapie specifiche.

La missione sta interessando gli orfanotrofi di Negombo, Kandy e Dambulla, ma anche territori molto distanti dai principali centri sanitari. Particolarmente significativo l’intervento realizzato presso la comunità dei Weddha, nell’area orientale dello Sri Lanka, dove l’équipe ha visitato circa 50 persone.

A guidare l’attività sanitaria è Walter Morale, primario della Uoc di Nefrologia di Ragusa, affiancato dalla dottoressa Chiara Verrone. I medici stanno effettuando visite specialistiche nefrologiche e cardiovascolari e sono intervenuti anche nell’ospedale pubblico di Kandy.

Sul territorio è presente anche Francesca Immacolata Chaouqui, presidente di Ripartiamo, insieme ai figli, al segretario generale Mariacarmela e alle rispettive famiglie. Un coinvolgimento diretto che accompagna l’aspetto strettamente sanitario della missione con quello umano e solidale, soprattutto negli incontri con i bambini ospitati negli orfanotrofi.

La Fondazione Artemisia Ets ha contribuito concretamente all’iniziativa sostenendo il viaggio della dottoressa Verrone e mettendo a disposizione farmaci e strumentazione sanitaria di primo soccorso.

“Sono profondamente colpita dall’impegno che Francesca Immacolata Chaouqui, Ripartiamo, i medici e tutti coloro che partecipano alla missione stanno portando avanti in Sri Lanka”, ha dichiarato Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia Ets. “Dietro ogni visita c’è una persona, dietro ogni terapia c’è una storia, dietro ogni bambino assistito c’è una vita alla quale si offre una possibilità in più”.

Per Giorlandino il valore dell’iniziativa risiede proprio nella capacità di unire competenze mediche, volontariato e solidarietà, trasformando il sostegno economico e organizzativo in interventi immediatamente utilizzabili dalle popolazioni raggiunte.

“Un farmaco consegnato, una diagnosi formulata in tempo o una terapia indicata correttamente possono cambiare il destino di una persona”, sottolinea la presidente della Fondazione, ricordando come l’assistenza sanitaria non possa trasformarsi in un privilegio determinato dal luogo nel quale si nasce o dalle condizioni economiche.

Fondamentale anche il contributo dei sostenitori e dei donor, con un ringraziamento particolare rivolto alla Fondazione Artemisia Ets e alla famiglia Piccini, che hanno contribuito a rendere possibile l’intervento.

Il viaggio proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe e nuove visite. Il traguardo delle 350 persone assistite rappresenta dunque soltanto la metà del percorso previsto. Entro il 18 agosto la missione punta a raggiungerne 700, portando cure e assistenza anche nelle zone nelle quali la distanza dagli ospedali e la scarsità di risorse possono trasformare una patologia curabile in un problema ben più grave.

“È questa la medicina nella quale crediamo: una medicina che sa essere competenza, cura e responsabilità, ma anche presenza e umanità”, conclude Giorlandino. “Perché prendersi cura di una persona significa prima di tutto riconoscerne il valore”.