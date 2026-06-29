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Dal jazz di Glass alle opere di Donizetti e Wagner, luglio in musica su tivusat

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Un luglio di grandi eventi musicali su tivusat. Su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita) il mese si apre con la rassegna dedicata ai grandi festival jazz internazionali: Granada, Vienna, Stoccarda e San Sebastiano sono tra gli appuntamenti di punta di un percorso sonoro che si estenderà ad agosto anche in Nord America. La sezione di Musica Classica festeggia i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti con due maestri del minimalismo musicale, John Adams e Philip Glass, quest’ultimo in prima assoluta televisiva con Another Look at Harmony. Il pianista russo Evgeny Kissin è al centro del palcoscenico in due serate d’eccezione al Klavier-Festival nella Ruhr tedesca e al Musikverein di Vienna, mentre sono tre gli appuntamenti del violinista Gustavo Dudamel, ripreso alla testa dell’Orchestre de l’Opèra de Paris, della Simòn Bolìvar Symphony Orchestra e dei Berliner Philharmoniker. La lirica punta su un pilastro del melodramma ottocentesco, Gaetano Donizetti, con una delle sue opere più popolari, Lucrezia Borgia; ma l’evento più atteso dagli appassionati è la trasmissione integrale della Tetralogia di Richard Wagnercon i primi due appuntamenti – Das Rheingold e Die Walkùre – in prima serata nei giorni di sabato 18 e 25. Chiude il balletto, con Sleeping Beauty del coreografo tedesco Christian Spuck.

– foto www.pexels.com –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
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