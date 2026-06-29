Ufficiale, Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City

MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Bentornato Enzo. Il Manchester City è lieto di confermare la nomina di Enzo Maresca come manager della Prima Squadra”. Così il club britannico ha confermato l’ingaggio del tecnico italiano, il quale ha firmato un contratto triennale, che lo lega al City fino all’estate del 2029. Per riportarlo all’Etihad Stadium il club di Manchester, secondo i media inglesi, ha pagato circa 20 milioni di euro “per liberarlo” al Chelsea.

Per Maresca è la terza esperienza al City. Nella stagione 2020-2021 ha allenato il team Under 23. Nel campionato 2022-2023 è stato collaboratore tecnico di Pep Guardiola. Adesso, dopo un’annata alla guida del Leicester City e dopo l’esperienza al Chelsea, dove ha vinto il Mondiale per Club lo scorso anno, il 46enne di Pontecagnano Faiano torna da “manager” della prima squadra.

“Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di guidare questa squadra è una brillante opportunità per me”, ha detto Maresca. “Il City è una squadra di calcio molto ben gestita. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e propositivo. Per un manager, questa è una situazione da sogno. La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che lo rende così speciale: voglio ringraziare tutti per la fiducia riposta nelle mie capacità”, ha aggiunto l’allenatore italiano. “Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio vincere, giocare un buon calcio e godermi la pressione di rappresentare il Manchester City”, ha concluso Maresca.

Ad accoglierlo, ufficialmente, il presidente del club, Khaldoon Al-Mubarak, che ha espresso parole al miele per il nuovo tecnico: “Enzo è una persona che ha sempre cercato opportunità per migliorare se stesso e per avere successo. Porta una personalità, una passione e un’intelligenza completamente allineati alle nostre esigenze”.

– foto Ipa Agency –

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