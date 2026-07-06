Missile lanciato nel Pacifico, il test della Cina agita la regione

(Adnkronos) – La Cina ha riferito di aver effettuato un lancio di prova di un missile, non dotato di carica nucleare, nel Pacifico, dopo che i paesi della regione avevano dichiarato di essere stati avvisati di un imminente test di un missile balistico intercontinentale. “Un sottomarino strategico a propulsione nucleare e lanciatore di ordigni” ha “effettuato con successo, il 6 luglio alle 12,01, il lancio di un missile strategico equipaggiato con una testata di addestramento a carica simulata, in direzione delle acque internazionali del Pacifico”, ha dichiarato un portavoce della marina cinese in un comunicato. Il missile è “caduto con precisione nella zona marittima predefinita”, ha sottolineato, senza fornire ulteriori dettagli sulla localizzazione esatta.

Il test ha avuto luogo nel giorno in cui la Marina militare di Pechino e quella di Mosca iniziano le loro esercitazioni navali annuali al largo di Qingdao, grande porto militare e località balneare della Cina orientale.

“Questo lancio di prova rientra nel quadro delle esercitazioni militari annuali di routine della Cina”, ha scritto la marina cinese nel comunicato. “Una notifica preventiva è stata inviata ai paesi interessati, in conformità con il diritto internazionale e le pratiche internazionali. Il lancio non è diretto contro alcun paese o obiettivo particolare”, ha sottolineato. Il ministro degli Affari Esteri della Papua Nuova Guinea e una fonte governativa neozelandese avevano dichiarato in precedenza che la Cina si stava preparando a effettuare un test di un missile a capacità nucleare nel Pacifico. “Sì, la Cina me ne ha informato. Ho personalmente ricevuto una chiamata dall’ambasciatore cinese”, ha dichiarato il capo della diplomazia papua-neoguineana, Justin Tkatchenko.

Una fonte governativa neozelandese ha anche confermato all’AFP che la Cina li aveva avvisati del prossimo svolgimento di un test di missile balistico intercontinentale. Non avevano fornito precisazioni sulla zona d’impatto prevista del missile. “Il Pacifico è un oceano di pace e siamo profondamente preoccupati per i test condotti dalla Cina di armi a capacità nucleare nel Pacifico meridionale”, ha dichiarato in un comunicato Winston Peters, ministro degli Affari Esteri della Nuova Zelanda. Da parte sua, il Giappone ha dichiarato di aver esortato la Cina a riconsiderare il suo lancio di prova missilistico “affinché non costituisca una minaccia”, secondo un comunicato congiunto di diversi ministeri giapponesi, pubblicato prima del lancio.

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