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Ministro Israele Katz “Se attaccati, riporteremo l’Iran all’età della pietra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avverte che, in caso di attacco iraniano a Israele, l’esercito di Tel Aviv prenderà di mira tutte le infrastrutture del regime, “incluse quelle energetiche”. “Ci sono segnali che indicano come la forte pressione economica a cui è sottoposto l’Iran e il timore di una rivolta e della caduta del regime potrebbero spingerlo a misure disperate”, ha dichiarato Katz durante un brindisi per il Capodanno ebraico con i dipendenti del ministero della Difesa.

“Un attacco iraniano contro Israele ci libererà da ogni vincolo. Colpiremo tutte le infrastrutture, comprese quelle energetiche, e riporteremo l’Iran all’età della pietra e all’oscurità”, ha affermato. Katz ha aggiunto che “Israele è ben preparato, sia in difesa che in attacco, per ogni eventualità, e le Forze di difesa israeliane sono pronte a portare a termine la missione”.

-Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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