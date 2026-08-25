Ascolti tv, buon debutto per Milo Infante su Canale 5 ma nel pomeriggio vince Manuela Moreno con Vita in Diretta

(Adnkronos) – Bene il doppio debutto di Milo Infante su Mediaset ma nel pomeriggio lo scontro tra ‘Verità Nascoste – Il Diario’ su Canale 5 e ‘Vita in Diretta’ su Rai1, ha visto prevalere nettamente quest’ultimo, con un media nel periodo di sovrapposizione che è stata di 1.226.885 spettatori con il 16,72% di share per Infante e di 1.317.340 spettatori con il 17,95% di share per il programma condotto da Manuela Moreno.

Nel dettaglio, al mattino su Rete4 ‘Ore 11’ ha ottenuto 460.000 spettatori e il 9.6% di share, nella prima parte, e 550.000 spettatori con il 6.9%, nella seconda parte, in onda dopo il Tg4.

Nel pomeriggio, ‘Verità Nascoste – Il Diario’ è stato seguito da una media di 1.225.000 spettatori con il 16.7%. Ma l’andamento della curva degli ascolti è discendente. La soap che ha preceduto Infante, ‘Tutto per la mia Famiglia’, è stata seguita da 1.779.000 spettatori con il 24.1%.

Il programma di Infante ha ricevuto la linea al 25% di share e nella prima parte ha tenuto al 19.7% mentre nella seconda parte è sceso 14.9%. Percorso opposto per ‘Vita in Diretta’, che riceve la linea al 12% circa e cresce costantemente ottenendo, il 12,2% con 891.000 spettatori, nella prima mezz’ora chiamata ‘Start’ (quando ancora ha contro la soap di Canale 5) e sale costantemente nei segmenti successivi, ottenendo 1.161.000 spettatori con il 16.3% nella presentazione e 1.475.000 spettatori con il 19.4% di share nel programma. E infatti la media del periodo di sovrapposizione tra i due programmi vede vincere quello condotto da Manuela Moreno su Rai1.

Nella prima serata, su Rai1 ‘Il Giovane Montalbano 2’ in replica si è aggiudicato la vittoria con 2.209.000 telespettatori e il 18,7% di share. Secondo gradino del podio per la replica di ‘Scherzi a Parte’ su Canale5, con 1.333.000 telespettatori e il 12,9% di share. Terza posizione per ‘Il codice Da Vinci’ su Rai 2 che ha ottenuto 691.000 telespettatori con il 5,84% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘Icefall – Caccia sul ghiaccio’ su Italia1 (991.000 telespettatori, share 7,3%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (520.000 telespettatori, share 5%), ‘Filorosso’ su Rai3 (495.000 telespettatori, share 4,7%), ‘In Viaggio con Barbero’ su La7 (335.000 telespettatori, share 2,6%), ‘Little Big Italy’ sul Nove (301.000 telespettatori, share 3.1%), ‘Dinner Club’ su Tv8 (257.000 telespettatori, share 2.4%).

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