(Adnkronos) – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo in questo momento in via Rombon a Milano nello specchio del fiume Lambro per il recupero di un corpo, che dalle prime informazioni sembrerebbe di una donna. Sul posto gli esperti del Nucleo Saf e Aps di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

