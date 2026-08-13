Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Migranti, Piantedosi scrive a omologo tedesco: verso stop Italia ai tre casi ‘dublinanti’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’intenzione del governo italiano di non riaccogliere tre migranti, cosiddetti ‘dublinanti’, che la Germania è intenzionata a trasferire nel nostro Paese, è stata formalizzata ieri in una comunicazione al governo di Berlino. A quanto si apprende da fonti qualificate, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha scritto infatti al suo omologo tedesco Alexander Dobrindt spiegando le intenzioni dell’Italia. 

Il no del governo italiano sarebbe motivato dal fatto che i tre casi sono antecedenti al 12 giugno scorso – quando è entrato in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo – e rientrano quindi nell’ambito dell’azzeramento dei casi precedenti al centro di un accordo con la Germania. A quanto si apprende da fonti ben informate, il dialogo con il governo tedesco è in corso in un clima di collaborazione per arrivare a una soluzione condivisa. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trattori in partenza verso Sanremo: “Portiamo la nostra protesta all’Ariston”

7 Febbraio 2024

Pino Insegno: “Sull’Eredità parole in libertà di qualcuno…”

7 Novembre 2023

Minori, via libera del Cdm alla norma ‘anti-maranza’: cosa prevede

23 Luglio 2026

Sgarbi, il quadro rubato e la foto a piedi nudi: “Vogliono farmi le scarpe? Eccole”

10 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno