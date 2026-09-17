Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Siparietto tra Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli, il tradimento e la frecciata: “Che troika”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Siparietto a La volta buona tra Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli. Le due cantanti, ospiti oggi nel programma di Rai 1, si sono lasciate andare a ricordi e aneddoti della loro vita privata. Zanicchi, in particolare, ha raccontato di quando era in tournée nell’Unione Sovietica e aveva un traduttore giovane di nome Sasha con cui ha avuto un flirt.  

“Era un ragazzo biondo, alto, occhi azzurri. Io ero sposata, avevo a casa la bambina, non lo guardavo nemmeno”. Poi, però qualcosa è cambiato: “Quando cantavo lo guardavo dritto negli occhi. È scoppiata una passione tra di noi, la prima volta che mi succedeva da quando ero sposata”.  

Una sera, dopo una passeggiata, i due hanno preso una troica, un tradizionale traino a tre cavalli per slitte o carrozze. Un termine che ha spiazzato Katia Ricciarelli. Zanicchi ha rincarato la dose: “Si mi sono sentita una… troika pure io”. La battuta ha fatto scoppiare entrambe a ridere.  

Zanicchi ha poi raccontato che quella sera tra lei e Sasha è scattato un bacio. Ma proprio in quei giorni sarebbe dovuto arrivare il marito. “Andiamo in hotel e gli dico di raggiungermi in camera tra 5 minuti”. E in sottofondo, Ricciarelli ha aggiunto: “Ma che troika ragazzi”. Un commento che Zanicchi ha ignorato, dandole una spinta affettuosa con la mano, continuando il racconto. Poi, il colpo di scena: il marito è arrivato proprio in quel momento a sorpresa ed è “rimasto lì fino alla fine della tournèè, ahime”. E in conclusione, ha confidato: “No, non abbiamo mai consumato”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mauro Corona contro Ilary e Belen. E c’è il consiglio a Totti

5 Dicembre 2023

Lavoro, via libera a decreto. Meloni: “Patto con imprese e sindacati, niente ai pirati”

29 Aprile 2026

Giordani: “Sonepar conferma Padova territorio accogliente per le imprese”

19 Febbraio 2024

Playoff Challenge UnipolSai, domenica Taiwan Excellence ospita al PalaBianchini Monza

14 Aprile 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno