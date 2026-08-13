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Migranti, Meloni: “Avanti con le espulsioni degli irregolari, proseguiremo dritti su questa strada”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando il video degli immigrati irregolari che sono stati imbarcati su un aereo dalla polizia. “Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole: proseguiremo dritti su questa strada” aggiunge. 

  

“Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole: proseguiremo dritti su questa strada” aggiunge la presidente del Consiglio nel post che su Instagram conta quasi 11mila ‘Mi piace’.  

 

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