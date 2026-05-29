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Roland Garros, oggi Zverev-Halys – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert. 

 

In caso di passaggio del turno, Zverev se la vedrà con il vincente di Khachanov-De Jong. 

 

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