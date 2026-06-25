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Mondiali, Kane libero dalla maledizione. Lo stregone del Ghana: “Non è più nemico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Lo sciamano del Ghana ha ‘liberato’ Harry Kane dalla sua maledizione. Alla vigilia della sfida tra la Nazionale africana e l’Inghilterra, valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, Nana Kwaku Bonsam, lo stregono più famoso del Ghana aveva annunciato di aver lanciato una maledizione sull’attaccante del Bayern Monaco per non permettergli di segnare. 

Effettivamente, la partita è terminata 0-0 e Kane si è divorato anche un gol che, per uno come lui, è sempre stato piuttosto semplice da segnare. “Hai tolto la maledizione su Harry Kane? È libero di segnare ora?”, ha chiesto un giornalista di LBC intervistando in diretta televisiva lo stregone. 

“Sì, Harry Kane non è mio nemico, ho un bambino che presto chiamerò Harry Kane, mi piace da molto tempo”, ha detto Kwaku Bonsam, scoppiando a ridere poi quando il giornalista inglese gli ha chiesto di maledire Panama, la prossima avversaria dell’Inghilterra. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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