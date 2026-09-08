Midea a IFA 2026 presenta l’intelligenza artificiale al centro della nuova casa connessa

(Adnkronos) – In occasione della fiera dell’elettronica IFA 2026 a Berlino, l’evoluzione del settore degli elettrodomestici e della climatizzazione mostra un’integrazione sempre più marcata tra intelligenza artificiale, gestione energetica e robotica di servizio, come testimoniato dalle tecnologie presentate da Midea. Le nuove architetture per la casa intelligente sviluppate dall’azienda superano la frammentazione dei singoli apparecchi connessi in favore di ecosistemi coordinati, capaci di interpretare i comandi vocali in 145 lingue diverse con tempi di risposta inferiori al secondo e di operare sia tramite i dispositivi di casa sia attraverso interfacce esterne come le autovetture o gli smartphone.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale alla domotica targata Midea si articola in specifici moduli operativi pensati per ottimizzare l’uso delle risorse: i sistemi di gestione energetica monitorano la produzione dei pannelli fotovoltaici e le variazioni delle tariffe elettriche per programmare l’avvio degli elettrodomestici ad alto consumo nei momenti più convenienti, contenendo i costi e le emissioni senza ridurre il comfort domestico. Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, l’adozione del refrigerante naturale R290 per i sistemi di climatizzazione e per le pompe di calore compatte ad uso residenziale prodotte da Midea consente di incrementare l’efficienza energetica di circa il 10% e di abbattere il potenziale di riscaldamento globale rispetto ai gas tradizionali, eliminando l’impiego di sostanze chimiche fluorurate.

Parallelamente, la riorganizzazione degli spazi interni delle cucine guida la progettazione di impianti da incasso ad alta capacità pensati per integrarsi nelle dimensioni standard degli arredi europei, affiancati da piani a induzione con raffreddamento potenziato, forni ad alta temperatura per cotture rapide e lavastoviglie a ridotto consumo idrico ed elettrico. La gestione del lavaggio si orienta invece verso sistemi modulari Midea a cestello multiplo per il trattamento simultaneo di tessuti differenti.

L’esposizione berlinese evidenzia infine la convergenza tra automazione digitale e robotica fisica, con dimostrazioni pratiche di unità antropomorfe e sistemi mobili sviluppati da Midea e basati su modelli multimodali per l’assistenza nelle operazioni di cucina, pulizia e manutenzione domestica, mentre gli standard aperti di interoperabilità come Matter garantiscono la comunicazione tra dispositivi appartenenti a marchi e piattaforme differenti.

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