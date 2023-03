Michela Arrigotti, riferimento del Fashion System internazionale

A tu per tu con Michela Arrigotti

Golden Lady, Conbipel, Scarpe e Scarpe e persino Luisa Spagnoli sono alcune delle Case di moda in cui Michela Arrigotti ha svolto anni di supporto professionale. Una carriera la sua sempre più in ascesa, divenendo negli anni punto di riferimento del Fashion System internazionale. La nostra redazione è riuscita ad incontrarla durante una sfilata a Montecarlo per scoprire aneddoti e curiosità, ma soprattutto consigli utili per gli appassionati.

Come nasce la tua passione per una professione sempre più richiesta ma difficile da trovare?

Mi sono trovata a lavorare come Sales Assistant un po’ per caso, o meglio, sin da piccola avrei voluto essere una Sales Assistant, ma per motivi differenti, la mia idea era quella di avere i vestiti gratis! Crescendo ho capito che questa non era proprio la realtà della situazione; tuttavia, il mondo del Fashion mi ha sempre appassionata, ho sempre consigliato mia madre, mia sorella e le mie amiche nelle scelte degli outfit, e lo faccio tuttora. E’ sempre stata una mia passione, e della mia passione ne ho fatto il mio lavoro, crescendo, informandomi, seguendo le mode e imparando quello che mi poteva servire a migliorare. Devo ammettere che all’inizio non è stato facile, poiché l’”ultima arrivata” ha sempre da imparare, e per di più il mio carattere molto introverso non aiutava sicuramente, con il tempo, però, ho trovato il mio equilibrio nel riuscire a comunicare la mia idea e la mia passione.

Quali sono le principali caratteristiche che bisogna mantenere per fare una carriera come la tua?

Innanzitutto, la voglia di imparare e formarsi costantemente, avere la continua curiosità nel restare al passo con i tempi nell’evoluzione e nei cambiamenti delle mode e non aver mai paura di osare. Cercare sempre di crescere e guardare al futuro, questo aiuta sia nel lavoro che nella propria vita privata.

Oggi sei fra le più ricercate del tuo settore, qual’ è il segreto del tuo successo?

La perseveranza e la forza hanno fatto da padrona per raggiungere i miei obiettivi, ma il vero segreto è la fiducia che le persone hanno nei miei confronti.

Tante le esperienze che ti hanno vista protagonista sia in Italia e all’ estero, che consigli utili vuoi dare ai lettori che vorrebbero formarsi nel fashion System?

Ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è fare il mio corso “Diventa una Sales Assistant di successo”, un corso che affronta le tematiche principali di questo lavoro con soluzioni pratiche, pragmatiche atte ad essere utilizzate sin da subito. E’ un supporto a chi vuole iniziare e una spinta in più per chi è già presente in questo settore.

Qual è la tua specifica Mission e quali sono i tuoi principali servizi?

La mia mission è Facilitare e sostenere l’inserimento nel settore della moda, attraverso un percorso formativo al cui interno sono racchiusi i miei segreti di oltre 10 anni di esperienza. Tutto questo lo faccio con una profonda passione per il mio lavoro e un gran senso di utilità per dare valore ai miei studenti. I miei servizi sono: consulenze, dalla strategia alla gestione dei processi aziendali; gestione del Team di vendita, guidando il Team verso lo sviluppo della cultura del lavoro e nella gestione delle relazioni tra i membri del Team; coaching, individuale o di gruppo, per sostenere le persone a raggiungere i loro obiettivi, personali o professionali; analisi comportamentale della forza vendita; sviluppo delle competenze per aumentare le performance aziendali; valutazione del personale, un valido aiuto nel selezionare i candidati.

Quanto è importante saper gestire un Team per le vendite?

Il Team è il cuore pulsante di una Boutique, per questo motivo è estremamente importante saper curare e coltivare i punti di forza e trasformare i punti deboli in punti di forza di ognuno.

Quali sono i principali requisiti per essere scelti, attraverso la valutazione professionale?

I requisiti possono variare dalla comunicazione alla creatività, all’attitudine nel prendere decisioni passando per l’attitudine al cambiamento e al problem solving. Molto importante, anche la capacità di lavorare in Team, il saper ascoltare e comprendere e l’umiltà.

Oggi svolgi anche un lavoro non solo di consulenza per le grandi firme ma, anche di coaching per formare le nuove leve verso il mondo del lavoro, quali sono i corsi principali?

Momentaneamente ho solamente un video-corso preregistrato e non so se ne farò molti altri, in quanto mi piace lavorare sulle reali necessità dei miei studenti. Per questo non è fattibile poter registrare un solo corso se non quelli base e teorici. Cerco sempre di creare dei percorsi “tailor made”.

Obiettivi e prossimi eventi per il 2023

Sicuramente la partecipazione alla “Monte Carlo Fashion week” che si terrà tra qualche settimana,

in futuro ci saranno grosse novità e collaborazioni importanti; tuttavia, per scaramanzia preferisco

non parlarne ora!

Chi fosse interessato come può contattarti?

Direttamente sul mio sito www.sales-assistant.it, via mail all’indirizzo michela.arrigotti@gmail.com

e sui social (Instagram: michela.arrigotti; LinkedIn: Michela Arrigotti).